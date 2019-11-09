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9 ноября – приметы и традиции в день памяти Нестора Летописца

9 ноября – приметы и традиции в день памяти Нестора Летописца
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Сегодня, 8 ноября – какой праздник? Сегодня отмечают день памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря.

Традиция 9 ноября 

Православные всего мира вспоминают 9 ноября Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря. На Руси верили, что люди, появившиеся на свет в этот день, обладают творческими способностями и писательскими талантами. В качестве оберега им рекомендуется обсидиан. Те, кто носят украшения из этого камня, укрепляют волю и заряжаются жизненной силой.

В этот день давали обеты (то есть обещания) выполнить какую-нибудь работу или заповедь в течение нескольких недель, месяцев или в течение года. Девятое ноября было особым, обетным, днем, но давать такие клятвы можно было и во время стихийных бедствий, войн, эпидемий или во время тяжелой болезни. Иногда бывало так, что к тому, чтобы дать обет, человека побуждал и увиденный им сон.

Часто обещали построить храм, поставить крест, приобрести иконы для церкви, отправиться в паломничество или уйти в монастырь, могли наложить на себя обет безбрачия, полностью отказаться от спиртного, сладкого или скоромного, поставить в храме свечу определенного размера или пожертвовать ему деньги. Бабы часто давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Пресвятой Девы Марии.

Знаменательные события в истории: 9 ноября 2019 года

Приметы на 9 ноября

Снег выпал на сырую землю -  жди ранней весны и много подснежников.

Не к добру, если птицы гнезда вьют.

Коза дорогу перебежала - жди приятных гостей.

Утренний туман - к оттепели.

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