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За долги по коммуналке могут забрать жилье и не выпускать за границу

За долги по коммуналке могут забрать жилье и не выпускать за границу
08:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:После решения суда у должников за жилищно - коммунальные услуги смогут арестовать имущество и ограничить выезд за границу.

После решения суда, у граждан, систематически не оплачивающих счета за жилищно-коммунальные услуги смогут арестовать имущество и ограничить выезд за границу, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве около 5% потребителей системно не платят за жилищно-коммунальные услуги и накапливают сумму долга. Это около 50 000 лицевых счетов, которые не платят всем исполнителям услуг и отказываются реструктуризировать задолженность. К таким должникам могут быть применены санкции в виде ареста имущества и ограничения выезда за границу", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером

Об этом заявил генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина.

"Мы системно информируем потребителя о наличии долга - посылаем сообщение, звоним и тому подобное. Ведь через соседа-должника страдает весь дом, не подключают к услуге. Мы стараемся решить вопрос в досудебном порядке, но если уж дело дошло до суда, то последствиями для потребителя может стать арест имущества и запрет выезда за границу", - отметил Щербина.

Специалист также добавил, что судебные расходы в размере 1921 грн также полагаются на должника. Кроме суммы основного долга, на каждую услугу начисляются 3% годовых и потери от инфляционных процессов за весь период просрочки долга.

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"В случае положительного решения суда, происходит взыскание долга в принудительном порядке. В первую очередь, на средства должника, путем их ареста и списания со счетов без согласия владельца счета. В случае отсутствия у должника средств и ценностей, достаточных для удовлетворения требований, взыскание безотлагательно обращается на имущество, при условии превышения суммы долга 83 тыс. грн. Также законодательством предусмотрено, что суд может ограничить в праве выезда за пределы Украины должника за неисполнение судебного решения", - подытожил руководитель ЦКС.

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Суд, Тарифы, КГГА, Жилье, Коммуналка.
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