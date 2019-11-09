Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и нежные поздравления

В основе имени лежит греческое слово "андрос", означающее "мужчина". В Англии распространено в форме Эндрю, в Германии — Андреас, во Франции — Андре.
С детского возраста Андрей обладает богатой фантазией. Его излюбленные игрушки — всевозможные конструкторы. Он может изображать автомобиль и гонщика одновременно, носиться при этом по квартире и издавать всю гамму звуков — от урчания мотора до скрипа тормозов. Поглощенный своей игрой, Андрей мало обращает внимания на просьбы вести себя потише и чуть ли не единственное, что его может остановить — это сладкое. Если есть брат, то Андрей искренне привязан к нему. К сестре относится ревниво и не хочет уступать ей ни в чем. Андрей-подросток среди своих сверстников ничем особенно не выделяется, однако со временем оказывается, что в жизни он преуспел больше других.
На службе Андрея всегда ценит начальник. Андреи, рожденные зимой, больше тяготеют к области искусств. Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. В сфере естественных наук больших успехов добиваются "осенние" Андреи. Они же удачливы и в бизнесе.
В отношениях с девушками Андрей непостоянен. Он может признаться в любви своей знакомой, а на другой день, не обращая на нее внимания, пройти мимо с другой. Женится Андрей на красивой, чувственной женщине, при этом ее внутренний мир и характер его мало интересуют. Советы знакомых и родственников о серьезном отношении к выбору спутницы жизни Андрей игнорирует.
С праздником тебя, Андрей!
Если ласково — Андрюша...
Будь здоровым, не болей
И всегда во всём будь лучшим.
Будь любимым и люби,
За любовью — на край света.
Целей достигай, не спи,
Чтоб успеть всё в жизни этой.
Не грусти и не скучай.
Всё имей, что только нужно.
Этот праздник отмечай
Ярко, весело и дружно!
Уважаемый Андрей,
Не грусти и не болей,
Будь всегда ты на подъеме —
Хоть на даче, хоть на море.
От друзей не открестись,
Только к лучшему стремись.
Вверх иди, стремись, пытайся
И борись за свое счастье.
Жизнь цени, не злись ты часто.
Для здоровья ведь опасно
Жить, не зная позитива.
Пусть всё зло проходит мимо.
Я желаю жить красиво
Средь любимых и друзей,
Ездить на крутой машине.
Первым будь всегда, Андрей.
Пусть везет тебе в работе,
Жизнь пусть бьет ключом всегда,
Жить в любви и не сдаваться
Пожелаю я всегда.
Ты — компании душа.
И всегда веселый, бодрый.
Жизнь пусть будет хороша,
А удача самой доброй!
Улыбайся веселей,
Получая все и сразу.
С твоим праздником, Андрей!
Мчи вперед, добавив газу!
Спешу желать тебе, Андрей,
Чтоб от веселья день за днем
Ты щебетал, как воробей,
А к целям воспарял орлом,
Не знал преград, не знал потерь,
Тоски, предательства, долгов.
Пусть отворяет в сказку дверь
Тебе волшебница-любовь.
Смотри, Анрюха, не хворай!
Держи в руках удачи хвост!
На крыльях счастья же взлетай
Всегда до самых ярких звезд!
Поздравляю я Андрея.
Поздравляю от души!
В жизни пусть у тебя будет
Всё, чего захочешь ты.
Пусть дела все идут плавно,
Пусть всё будет хорошо,
В жизни твоей пусть успехи
Будут явно на лицо.
Мы тебя хотим поздравить
От души сейчас, Андрей,
Побеждай во всех делах ты,
Точно в цель всегда ты бей,
Пусть заветные мечты все
Превращаются в реальность,
Покажи всем силу духа,
Свой талант и гениальность!
Ты находчивый, веселый,
Настоящий джентльмен.
Ты, Андрей, силен и ловок,
Как продвинутый спортсмен!
Мы тебе желаем много
Денег, счастья и любви.
Поздравленья наши эти
Ты давай скорей лови.