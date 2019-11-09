Скачать
Суббота, 09.11.2019
Итоги дня 8 ноября: Международный суд ООН, разведение войск на Донбассе
Итоги дня 8 ноября: Суд ООН и разведение войск на Донбассе
В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
Климас назвал промежуточного соперника Усика
Климас назвал промежуточного соперника Усика
Google посвятил Doodle юбилею падения Берлинской стены (Фото)
Google посвятил Doodle юбилею падения Берлинской стены (Фото)

Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и нежные поздравления

Смотрите фото (8)
Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и нежные поздравления
08:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Сегодня, 9 ноября, именины отмечают люди, которые носят имя "Андрей".

В основе имени лежит греческое слово "андрос", означающее "мужчина". В Англии распространено в форме Эндрю, в Германии — Андреас, во Франции — Андре.

С детского возраста Андрей обладает богатой фантазией. Его излюбленные игрушки — всевозможные конструкторы. Он может изображать автомобиль и гонщика одновременно, носиться при этом по квартире и издавать всю гамму звуков — от урчания мотора до скрипа тормозов. Поглощенный своей игрой, Андрей мало обращает внимания на просьбы вести себя потише и чуть ли не единственное, что его может остановить — это сладкое. Если есть брат, то Андрей искренне привязан к нему. К сестре относится ревниво и не хочет уступать ей ни в чем. Андрей-подросток среди своих сверстников ничем особенно не выделяется, однако со временем оказывается, что в жизни он преуспел больше других.

На службе Андрея всегда ценит начальник. Андреи, рожденные зимой, больше тяготеют к области искусств. Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. В сфере естественных наук больших успехов добиваются "осенние" Андреи. Они же удачливы и в бизнесе.

В отношениях с девушками Андрей непостоянен. Он может признаться в любви своей знакомой, а на другой день, не обращая на нее внимания, пройти мимо с другой. Женится Андрей на красивой, чувственной женщине, при этом ее внутренний мир и характер его мало интересуют. Советы знакомых и родственников о серьезном отношении к выбору спутницы жизни Андрей игнорирует.

С праздником тебя, Андрей!

Если ласково — Андрюша...

Будь здоровым, не болей

И всегда во всём будь лучшим.

Будь любимым и люби,

За любовью — на край света.

Целей достигай, не спи,

Чтоб успеть всё в жизни этой.

Не грусти и не скучай.

Всё имей, что только нужно.

Этот праздник отмечай

Ярко, весело и дружно!

Уважаемый Андрей,

Не грусти и не болей,

Будь всегда ты на подъеме —

Хоть на даче, хоть на море.

От друзей не открестись,

Только к лучшему стремись.

Вверх иди, стремись, пытайся

И борись за свое счастье.

Жизнь цени, не злись ты часто.

Для здоровья ведь опасно

Жить, не зная позитива.

Пусть всё зло проходит мимо.

Я желаю жить красиво

Средь любимых и друзей,

Ездить на крутой машине.

Первым будь всегда, Андрей.

Пусть везет тебе в работе,

Жизнь пусть бьет ключом всегда,

Жить в любви и не сдаваться

Пожелаю я всегда.

Ты — компании душа.

И всегда веселый, бодрый.

Жизнь пусть будет хороша,

А удача самой доброй!

Улыбайся веселей,

Получая все и сразу.

С твоим праздником, Андрей!

Мчи вперед, добавив газу!

Спешу желать тебе, Андрей,

Чтоб от веселья день за днем

Ты щебетал, как воробей,

А к целям воспарял орлом,

Не знал преград, не знал потерь,

Тоски, предательства, долгов.

Пусть отворяет в сказку дверь

Тебе волшебница-любовь.

Смотри, Анрюха, не хворай!

Держи в руках удачи хвост!

На крыльях счастья же взлетай

Всегда до самых ярких звезд!

Поздравляю я Андрея.

Поздравляю от души!

В жизни пусть у тебя будет

Всё, чего захочешь ты.

Пусть дела все идут плавно,

Пусть всё будет хорошо,

В жизни твоей пусть успехи

Будут явно на лицо.

9 ноября – приметы и традиции в день памяти Нестора Летописца

Мы тебя хотим поздравить

От души сейчас, Андрей,

Побеждай во всех делах ты,

Точно в цель всегда ты бей,

Пусть заветные мечты все

Превращаются в реальность,

Покажи всем силу духа,

Свой талант и гениальность!

Ты находчивый, веселый,

Настоящий джентльмен.

Ты, Андрей, силен и ловок,

Как продвинутый спортсмен!

Мы тебе желаем много

Денег, счастья и любви.

Поздравленья наши эти

Ты давай скорей лови.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, 9 ноября, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, День ангела, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравление с днем Андрея, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, Поздравления с именинами, Именины Дмитрия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
04 Продукты, которые не следует совмещать в повседневном питании
05 В Крыму задержали 82-летнюю советскую дисидентку Сеитмуратову
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За долги по коммуналке могут забрать жилье и не выпускать за границу
За долги по коммуналке могут забрать жилье
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
9 ноября – приметы и традиции в день памяти Нестора Летописца
9 ноября – приметы и традиции в день памяти Нестора Летописца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь