Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:Сегодня, 9 ноября, именины отмечают люди, которые носят имя "Андрей".

В основе имени лежит греческое слово "андрос", означающее "мужчина". В Англии распространено в форме Эндрю, в Германии — Андреас, во Франции — Андре.

С детского возраста Андрей обладает богатой фантазией. Его излюбленные игрушки — всевозможные конструкторы. Он может изображать автомобиль и гонщика одновременно, носиться при этом по квартире и издавать всю гамму звуков — от урчания мотора до скрипа тормозов. Поглощенный своей игрой, Андрей мало обращает внимания на просьбы вести себя потише и чуть ли не единственное, что его может остановить — это сладкое. Если есть брат, то Андрей искренне привязан к нему. К сестре относится ревниво и не хочет уступать ей ни в чем. Андрей-подросток среди своих сверстников ничем особенно не выделяется, однако со временем оказывается, что в жизни он преуспел больше других.

На службе Андрея всегда ценит начальник. Андреи, рожденные зимой, больше тяготеют к области искусств. Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. В сфере естественных наук больших успехов добиваются "осенние" Андреи. Они же удачливы и в бизнесе.

В отношениях с девушками Андрей непостоянен. Он может признаться в любви своей знакомой, а на другой день, не обращая на нее внимания, пройти мимо с другой. Женится Андрей на красивой, чувственной женщине, при этом ее внутренний мир и характер его мало интересуют. Советы знакомых и родственников о серьезном отношении к выбору спутницы жизни Андрей игнорирует.

С праздником тебя, Андрей!

Если ласково — Андрюша...

Будь здоровым, не болей

И всегда во всём будь лучшим.

Будь любимым и люби,

За любовью — на край света.

Целей достигай, не спи,

Чтоб успеть всё в жизни этой.

Не грусти и не скучай.

Всё имей, что только нужно.

Этот праздник отмечай

Ярко, весело и дружно!

Уважаемый Андрей,

Не грусти и не болей,

Будь всегда ты на подъеме —

Хоть на даче, хоть на море.

От друзей не открестись,

Только к лучшему стремись.

Вверх иди, стремись, пытайся

И борись за свое счастье.

Жизнь цени, не злись ты часто.

Для здоровья ведь опасно

Жить, не зная позитива.

Пусть всё зло проходит мимо.

Я желаю жить красиво

Средь любимых и друзей,

Ездить на крутой машине.

Первым будь всегда, Андрей.

Пусть везет тебе в работе,

Жизнь пусть бьет ключом всегда,

Жить в любви и не сдаваться

Пожелаю я всегда.

Ты — компании душа.

И всегда веселый, бодрый.

Жизнь пусть будет хороша,

А удача самой доброй!

Улыбайся веселей,

Получая все и сразу.

С твоим праздником, Андрей!

Мчи вперед, добавив газу!

Спешу желать тебе, Андрей,

Чтоб от веселья день за днем

Ты щебетал, как воробей,

А к целям воспарял орлом,

Не знал преград, не знал потерь,

Тоски, предательства, долгов.

Пусть отворяет в сказку дверь

Тебе волшебница-любовь.

Смотри, Анрюха, не хворай!

Держи в руках удачи хвост!

На крыльях счастья же взлетай

Всегда до самых ярких звезд!

Поздравляю я Андрея.

Поздравляю от души!

В жизни пусть у тебя будет

Всё, чего захочешь ты.

Пусть дела все идут плавно,

Пусть всё будет хорошо,

В жизни твоей пусть успехи

Будут явно на лицо.

Мы тебя хотим поздравить

От души сейчас, Андрей,

Побеждай во всех делах ты,

Точно в цель всегда ты бей,

Пусть заветные мечты все

Превращаются в реальность,

Покажи всем силу духа,

Свой талант и гениальность!

Ты находчивый, веселый,

Настоящий джентльмен.

Ты, Андрей, силен и ловок,

Как продвинутый спортсмен!

Мы тебе желаем много

Денег, счастья и любви.

Поздравленья наши эти

Ты давай скорей лови.