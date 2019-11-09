Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке

Новости Украины:По случаю праздника, предлагаем вам узнать звезд экранов украинского происхождения, которые гордятся своими корнями и не упускают случая продемонстрировать, как говорят на языке своих предков.

9 ноября – День украинской письменности и языка. Соловьиный в своем быту все активнее используют не только украинские знаменитости, о нем не забывают и те, кто творит Голливуд по ту сторону океана.

Мила Йовович

Бесспорным доказательством того, что звезда "Пятого элемента" и серии фантастического экшена "Обитель зла" Мила Йовович не стесняется своих корней несколько фактов. Во-первых, во время Евромайдана она перечисляла деньги для пострадавших активистов, к чему призывала и своих поклонников. Также актриса активно использовала национальные мотивы в собственных коллекциях одежды. А несколько лет назад в сети появилось видео, как 19-летняя Мила исполняет народную песню "Ой, у гаю, при Дунаю". На нем заметно, что украинская киноактриса поет почти без американского акцента.

Видимо, это благодаря тому, что 42-летняя звезда родилась в Киеве, а затем некоторое время жила в Днепре, куда ходила в садик. В 5 лет девочка вместе с семьей переехала сначала в Лондон, а затем эмигрировала в Соединенные Штаты Америки.

Вера Фармига

Чтобы проверить, является ли эта голливудская актриса украинкой, не нужно заглядывать в ее генеалогическое дерево. О происхождении звезды уже говорит имя! Однако родители дали его девочке не в Украине, а в американском штате Нью-Джерси, куда эмигрировали перед рождением дочери. И до шести лет Вера ходила в украинскую католическую школу и выступала в народном ансамбле. Поэтому до сих пор, вместе со своей младшей сестрой Таисой, они могут говорить и петь на языке предков. А в 2004 году, уже будучи известной актрисой, в фильме "Касаясь зла", Вера Фармига, фактически, сыграла саму себя – американку украинского происхождения.

Иванна Сахно

В отличие от большинства актеров и актрис, которые переехали в США в детстве или уже там родились, Иванна Сахно оказалась в Америке в 15. Это молодая звезда Голливуда, которая только восходит над горизонтом. 20-летнюю актрису успели заметить в блокбастере "Тихоокеанский рубеж-2" и в экшн-комедии "Шпион, который меня бросил".

Несмотря на то, что девушка строит карьеру в Штатах, об Украине она не забывает. Во время Революции Достоинства Иванна вместе с диаспорой Лос-Анджелеса митинговала, а два года назад, на Каннском кинофестивале, вышла с табличкой #FreeSentsov.

Кэтрин Винник

Дочь украинских эмигрантов Кэтрин Винник (настоящее имя – Катерина Анна Винницька) также завовевала огромный успех в Голливуде. Актриса и режиссер наиболее известна участием в телесериале "Кости", "Викинги" и комедии "Странные фантазии Чарли Свона III". До 8 лет Кэтрин говорила только на укринськом, поэтому сейчас может с легкостью продемонстрировать знания на родном языке.

А кого из голливудских звезд украинского происхождения, кто не забыл язык своих предков, знаете вы? Делитесь с нами в комментариях.