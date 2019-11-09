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Какой завтра праздник: что можно и нельзя делать 10 ноября

Какой завтра праздник: что можно и нельзя делать 10 ноября
14:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:10 ноября 2019 года День памяти Мученицы Параскевы. Мы подготовили информацию о празднике иглавные приметы, запреты и традиции этого дня.

Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно почитали день страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою, что в переводе с греческого и означает - Пятница. Всем сердцем возлюбила юная Параскева чистоту и высокую нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела посвятить всю свою жизнь Богу и просвещению язычников светом веры Христовой. На этом праведном пути суждено было Параскеве, носившей в имени своем память о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни Страстям Христовым через телесные муки.

За исповедание православной веры озлобившиеся язычники схватили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная это предложение. За это она претерпела великие мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали ее чистое тело железными гвоздями, а затем, устав от мучительства, всю изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не вразумившись этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, отсекли ей голову.

Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного народа особой любовью и почитанием. С ее памятью соединяется множество благочестивых обычаев и обрядов. В древних русских месяцесловах и святцах имя мученицы пишется так: "Святая Параскева, нареченная Пятница". Храмы во имя святой Параскевы назывались в древности Пятницами. Наименование Пятниц получали в старину на Руси небольшие придорожные часовни. Простой русский народ называл мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы святой Параскевы особенно почитались и украшались нашими предками.

Русские иконописцы обыкновенно изображали мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. По церковному верованию, святая Параскева - покровительница полей и скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в церковь для освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего года. Кроме того, святой Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. Святая мученика - целительница людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов.

Что можно и нельзя делать 

В старину крестьяне предпочитали украшать иконы святой Параскевы. Говорили, что они охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Также Параскева известна как покровительница полей и скотины.

Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы Пятницы, почитались целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили больных их отваром.

9 ноября – приметы и традиции в день памяти Нестора Летописца

В день Прасковьи не золят белья (не стирают в растворе золы и щелока), а то на том свете будет пятница гоняться.

Кто в пятницу моет полы, тот после смерти в помоях валяться будет.

Кто в пятницу над людьми насмехается, тому на том свете также достанется.

Кто прядет в пятницу, у того на том свете будут слепы отец и мать.

По пятницам ребенка не купают, а то сушец (болезненная худоба) нападет.

На Параскеву – первый зимний день.

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