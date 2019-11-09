Епифаний: Мы не должны пренебрегать своим родным, украинским языком

Новости Украины:Епифаний призвал "беречь украинский язык как единственный государственный".

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний призвал украинцев беречь родной язык, чтобы он оставался единственным государственным.

Об этом он отметил на странице в Facebook.

"Сегодня, в День украинской письменности и языка, будем помнить, что Господь сподобил нас великого дара - молиться в наших храмах на родном, на украинском языке. И хотя мы стремимся изучать и другие языки, потому что в современном мире невозможно без этого обойтись, мы не должны пренебрегать своим родным, украинским - мы должны беречь его как единственный государственный", - отметил Епифаний.

Он отметил, что украинцы имеют свободное государство, свой язык, независимую Поместную церковь, а это является частью величественных достижений многих поколений наших предков. "И мы не имеем никакого права - ни морального, ни духовного, ни любого другого - хоть что-нибудь из этого растратить, тем более - потерять!", - призвал митрополит.