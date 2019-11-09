Штаб ООС: Разведение войск зимой проводиться не будет

Новости Украины:В штабе ООС исключили разведение войск на новых участках зимой.

Разведение сил и средств на новых участках невозможно провести в зимнее время. Об этом заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь, передают "Новости Донбасса".

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть мы не можем проводить разминирование [в мороз] — это запрещено протоколом", — сказал Бондарь журналистам.

Как сообщалось ранее, сегодня в полдень началось разведение войск в районе Петровского.

Украинские военные и группировка "ДНР" должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь.

На разведение сторонам дается три дня, далее должно последовать разминирование местности и демонтаж фортификационных сооружений.