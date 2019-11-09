СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское

Новости Украины:Председатель СММ ОБСЕ приветствовал начало разведения сил в районе Петровского.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал тот факт, что сегодня был начат отвод сил и средств с участка разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

В частности, после того как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов незаконных вооруженных формирований Российской Федерации за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, Чевик подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса.

"Были направлены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие", - заявил Чевик.