Премьер рассказал о результатах работы правительства за неделю

Новости Украины:Гончарук подвел итоги работы правительства за неделю.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о ключевых достижения правительства за уходящую неделю. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, Гончарук сообщил, что Украина побила собственный рекорд в сфере экономики и финансов - портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, находящихся в собственности нерезидентов увеличился до 100,99 млрд грн.

А перед этим, 5 ноября, на аукционах по продаже ОВГЗ Минфин впервые с мая разместил 4-летние ОВГЗ. Спрос превысил предложение в пять раз. Ведомство привлекло в бюджет 31,4 млрд грн.

Кроме того, правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению. По словам Гончарука, "он прорывной, потому что впервые не повышает налоги ради выплаты внешних долгов, которые фактически платит каждый украинец".

"Медицина, образование, инфраструктура - мы на ведущие отрасли заложили рекордные суммы. Знание, здоровье и комфорт граждан - это реально то, во что мы должны инвестировать", - написал премьер.