Скачать
Суббота, 09.11.2019
Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское
СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское
Шевченко довызвал в сборную Украины экс-звезду Ворсклы
Шевченко довызвал в сборную Украины экс-звезду Ворсклы
"До самой смерти": Джейсон Судейкис готовится к новым съемкам с коллегой Эванджелин Лилли
"До самой смерти": Джейсон Судейкис готовится к новым съемкам

Премьер рассказал о результатах работы правительства за неделю

Премьер рассказал о результатах работы правительства за неделю
20:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Гончарук подвел итоги работы правительства за неделю.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о ключевых достижения правительства за уходящую неделю. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, Гончарук сообщил, что Украина побила собственный рекорд в сфере экономики и финансов - портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, находящихся в собственности нерезидентов увеличился до 100,99 млрд грн.

А перед этим, 5 ноября, на аукционах по продаже ОВГЗ Минфин впервые с мая разместил 4-летние ОВГЗ. Спрос превысил предложение в пять раз. Ведомство привлекло в бюджет 31,4 млрд грн.

Кроме того, правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению. По словам Гончарука, "он прорывной, потому что впервые не повышает налоги ради выплаты внешних долгов, которые фактически платит каждый украинец".

Зеленский требует урегулировать деятельность СМИ: Кабмин разработает общие стандарты

"Медицина, образование, инфраструктура - мы на ведущие отрасли заложили рекордные суммы. Знание, здоровье и комфорт граждан - это реально то, во что мы должны инвестировать", - написал премьер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОВГЗ, Кабмин, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
04 Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
05 Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бородянский: Язык нужно применять и популяризировать
Бородянский: Язык нужно применять и популяризировать
Премьер рассказал о результатах работы правительства за неделю
Премьер подвел итоги работы правительства за неделю
Кулеба: Европа не решает глобальных проблем
Кулеба: Европа не решает глобальных проблем
Сергей Притула высказался о скандальном заявлении Молочного про &quot;фашистский Киев&quot;
Сергей Притула высказался о заявлении Молочного про "фашистский Киев"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь