Дещица: РФ уже использовала Интерпол для преследования украинцев в Польше

Новости Украины:Андрей Дещица: Это не первый случай, когда РФ использует Интерпол для преследования украинцев в Польше.

Задержание сегодня в Польше ветерана АТО Игоря Мазура, которое произошло на основании запроса России в Интерпол, является не первым таким случаем в Польше.

Украинская сторона постарается сделать все возможное, чтобы предотвратить экстрадицию Мазура в Россию.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Это не первый такой случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", - заявил Дещица.

По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было.

Дипломат отметил, что в случае задержаний украинцев на территории Польши по запросу России польские правоохранители действовали в соответствии с действующими нормами и обязательствами Польши как участника Интерпола.

Посол отметил, что в деле задержания Мазура он находится в постоянном контакте с представителями польской власти. В частности, дипломат провел разговоры по этому поводу с заместителем главы МИД Польши Марцином Пшидачем, а также вице-маршалком Сейма Малгожатой Госевской.

"Польская сторона понимает значимость этого дела", - отметил Дещица.

Он подтвердил информацию, что на протяжении 48 часов польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура.

"Мы постараемся убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это - политически сфабрикованное дело Российской Федерации", - резюмировал Дещица.

Как информировало агентство, сегодня утром на пункте пропуска "Дорогуск" в Польше был задержан сотрудник секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, ветеран АТО Игорь Мазур. Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил агентству, что украинское консульское учреждение обратилось в Окружную прокуратуру в Люблине, чтобы там официально объяснили: за что задержали ветерана АТО и какие ему предъявляют обвинения. Консул Украины из Генконсульства Украины в Люблине уже побывал в пункте пропуска "Дорогуск", где встретился с задержанным польской стороной украинцем.

Согласно польскому законодательству, суд может временно арестовать человека максимум на три месяца.

О задержании Мазура на границе сообщила ранее в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она призвала МИД оказать максимальное содействие в освобождении Мазура, а представителей СМИ - помочь распространить информацию, чтобы "не допустить судилища и выдачи Игоря Мазура Российской Федерации".

Как известно, Игорь Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й Сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 находился в зоне АТО. В апреле 2015 года он стал офицером Вооруженных сил Украины - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в Секторе «М». А с ноября 2016 года после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской националистической самообороны.