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Сивохо выразил сомнение достоверности опроса жителей оккупированного Донбасса

Сивохо выразил сомнение достоверности опроса жителей оккупированного Донбасса
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Сергей Сивохо сомневается в правдивости опроса жителей ОРДЛО.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо выразил сомнение в достоверности обнародованных сегодня данных соцопроса на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом Сивохо написал в Facebook.

«Все, кто в теме, знают, что опросить face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с МГБ непризнанных республик невозможно. Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, либо он был согласован с представителями власти т.н. ЛДНР, а значит, отредактирован в нужном ключе», - говорится в сообщении.

Советник секретаря СНБО обращает внимание на то, что это исследование появилось сразу после заявления «Голоса» о выходе из Минского процесса и «замораживании» неподконтрольных территорий.

«Очевидно, что кому-то очень не хочется мира и возврата украинских территорий. А в случае с выходом из минского процесса - выигрывает только Россия, которая сможет наконец-то избавиться от санкций и продолжить более активно «заниматься» «брошенными» Украиной территориями», - отмечает Сивохо.

При этом он выразил уверенность в том, что «ничего у них не получится».

«Мирный процесс необратим и сегодняшнее разведение войск в Петровском этому подтверждение», - подчеркнул советник секретаря СНБО.

Как сообщалось, исследование общественного мнения на оккупированных территориях Донбасса проводилось с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп", его итоги опубликовало "Зеркало недели".

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Было опрошено 1606 человек: 800 - в неподконтрольной части Луганщины и 806 - в неподконтрольной части Донецкой области. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПО, покинувших неподконтрольные территории.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

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Донбасс, СНБО, ОРДЛО, Сергей Сивохо.
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