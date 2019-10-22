Скачать
Вторник, 22.10.2019
Подозревают в госизмене: заместителя Кубива задержали в "Борисполе"
Подозревают в госизмене: заместителя Кубива задержали в "Борисполе"
Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять до тех пор, пока не поможет
Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять, пока не поможет
Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено

Сивохо с нардепами отправились в "серую зону"

Сивохо с нардепами отправились в "серую зону"
17:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Парламентский комитет по правам человека проводит пятидневное выездное заседание на Донбассе вместе с Сивохо.

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений впервые проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится пять дней.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Также на Донбассе находится советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

В Facebook он написал, что в первый день выездного заседания комитета "много встреч и важных вопросов".

Председатель комитета Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") отметил, что депутаты побывают в пунктах пропуска, осмотрят разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, "пообщаемся с людьми, живущими в "серой" зоне". Он сообщил в Facebook, что вчера члены комитета посетили Широкино и пообщались с переселенцами прифронтового поселка.

"С того момента, как Широкино покинул последний житель, прошло уже 4,5 года, но до сих пор проблемы этих людей не решены", - отмечает он. Также Лубинец отметил, что "одним из самых болезненных вопросов для широкинцев остается невыплата компенсации за разрушенное обстрелами жилье и утраченное имущество".

"Начинаю неделю в новой должности": Сивохо стал советником секретаря СНБО

Кроме того, Лубинец сообщил о посещении города Мариуполя, который "больше всего принял новых жителей", и отметил, что благодаря проекту "Жилье для новых мариупольцев" 178 человек должны получить жилье в городе. В их числе - многодетные семьи, одинокие пожилые люди, одинокие матери, лица с инвалидностью, семьи военнослужащих, педагогов, врачей и работников культуры.

ОБСЕ выявила на оккупированной Луганщине 36 танков и 100 БМП

Также председатель комитета отметил, что в Волновахской РГА при обсуждении проблемных вопросов состоялась дискуссия относительно земельных участков под фортификационными сооружениями и возможности компенсации владельцам земельных паев, создание центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью, предоставление субвенции на социально-экономическое развитие, проблем Волновахского ООШ №7 и реконструкции водопровода.

На КПВВ "Новотроицкое" народные депутаты ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения, а в Красногоровке - с ходом работ в школе №2, которая в 2017 году была повреждена в результате обстрела со стороны боевиков. Лубинец сообщил, что проектом восстановления школы предусмотрена реконструкция разрушенного корпуса, замена внутренних коммуникаций, обустройство внутренних помещений и благоустройство территории школы, в том числе, строительство современной спортивной площадки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, СНБО, Дмитрий Лубинец, Сергей Сивохо, Комитет Рады.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
02 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
03 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех
05 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
Гончарук допустил, что иностранцы таки смогут покупать землю в Украине
Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю
Сивохо с нардепами отправились в &quot;серую зону&quot;
Сивохо с нардепами отправились в "серую зону"
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь