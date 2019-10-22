Сивохо с нардепами отправились в "серую зону"

Новости Украины:Парламентский комитет по правам человека проводит пятидневное выездное заседание на Донбассе вместе с Сивохо.

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений впервые проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится пять дней.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Также на Донбассе находится советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

В Facebook он написал, что в первый день выездного заседания комитета "много встреч и важных вопросов".

Председатель комитета Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") отметил, что депутаты побывают в пунктах пропуска, осмотрят разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, "пообщаемся с людьми, живущими в "серой" зоне". Он сообщил в Facebook, что вчера члены комитета посетили Широкино и пообщались с переселенцами прифронтового поселка.

"С того момента, как Широкино покинул последний житель, прошло уже 4,5 года, но до сих пор проблемы этих людей не решены", - отмечает он. Также Лубинец отметил, что "одним из самых болезненных вопросов для широкинцев остается невыплата компенсации за разрушенное обстрелами жилье и утраченное имущество".

Кроме того, Лубинец сообщил о посещении города Мариуполя, который "больше всего принял новых жителей", и отметил, что благодаря проекту "Жилье для новых мариупольцев" 178 человек должны получить жилье в городе. В их числе - многодетные семьи, одинокие пожилые люди, одинокие матери, лица с инвалидностью, семьи военнослужащих, педагогов, врачей и работников культуры.

Также председатель комитета отметил, что в Волновахской РГА при обсуждении проблемных вопросов состоялась дискуссия относительно земельных участков под фортификационными сооружениями и возможности компенсации владельцам земельных паев, создание центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью, предоставление субвенции на социально-экономическое развитие, проблем Волновахского ООШ №7 и реконструкции водопровода.

На КПВВ "Новотроицкое" народные депутаты ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения, а в Красногоровке - с ходом работ в школе №2, которая в 2017 году была повреждена в результате обстрела со стороны боевиков. Лубинец сообщил, что проектом восстановления школы предусмотрена реконструкция разрушенного корпуса, замена внутренних коммуникаций, обустройство внутренних помещений и благоустройство территории школы, в том числе, строительство современной спортивной площадки.