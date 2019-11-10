Денисова рассказала, когда изберут меру пресечения Мазуру

Новости Украины:Людмила Денисова: Меру пресечения Игорю Мазуру изберут уже сегодня.

Вопрос об избрании меры пресечения ветерану Игорю Мазуру, задержанному в Польше, будет рассмотрен уже сегодня, 10 ноября.

Об этом в Facebook написала Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

«10 ноября, в 11.00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру», - говорится в сообщении.

Ранее Денисова проинформировала, что к Игорю Мазуру допустили украинского консула.

Напоминаем, в Польше по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, ветерана Игоря Мазура.

Игорь Мазур был руководителем “Правого Сектора“ Киевщины и начальником штаба 24-й Сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015-го стал офицером ВСУ - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в Секторе “М“. А с ноября 2016 года после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.