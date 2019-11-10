Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Денисова рассказала, когда изберут меру пресечения Мазуру
Денисова рассказала, когда изберут меру пресечения Мазуру
Задержание Мазура: В Киеве активисты собрались у посольства Польши
Задержание Мазура: В Киеве активисты собрались у посольства Польши
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Challenger II Streamliner: легендарный болид уйдет с молотка
Challenger II Streamliner: легендарный болид уйдет с молотка

Денисова рассказала, когда изберут меру пресечения Мазуру

Денисова рассказала, когда изберут меру пресечения Мазуру
01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Людмила Денисова: Меру пресечения Игорю Мазуру изберут уже сегодня.

Вопрос об избрании меры пресечения ветерану Игорю Мазуру, задержанному в Польше, будет рассмотрен уже сегодня, 10 ноября.

Об этом в Facebook написала Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

«10 ноября, в 11.00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру», - говорится в сообщении.

Ранее Денисова проинформировала, что к Игорю Мазуру допустили украинского консула.

Напоминаем, в Польше по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, ветерана Игоря Мазура.

Игорь Мазур был руководителем “Правого Сектора“ Киевщины и начальником штаба 24-й Сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015-го стал офицером ВСУ - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в Секторе “М“. А с ноября 2016 года после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Людмила Денисова, Игорь Мазур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
02 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
03 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
04 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
05 Болезнь выживших недоношенных: обнаружен важный биомаркер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве проводят пневматическое испытание нового газопровода
В Киеве проходит испытание нового газопровода
Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)
Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)
ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП в Кропивницком
В Кропивницком полицейский совершил наезд на пешехода
&quot;Кофе с Евой Мендес&quot;: актриса представила свою линию одежды (Фото, Видео)
Ева Мендес на презентации своей линии одежды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь