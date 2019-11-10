10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы

Новости Украины:10 ноября Православная церковь почитает память Святой Параскевы, имя которой стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам.

Традиции

Параскева Пятница — бабья заступница. Святая Параскева с давних пор пользуется особенным уважением, и с памятью ее связано множество обычаев, поверий и обрядов. В былое время даже церкви, посвященные святой Параскеве, назывались Пятницами, так же назывались и придорожные небольшие часовни.

Иконы этой святой в старину были почти в каждом доме, перед ними молились о благополучии и домашнем счастье, а также от дьявольского наваждения, от лихорадок, зубной, головной и других болей. Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы Пятницы, почитались целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили больных их отваром.

Эта святая считалась покровительницей полей и скота, и поэтому в ее честь служили молебны, а в церковь для освящения приносили овощи и фрукты. Во многих местах по пятницам запрещалось прясть, стирать, выносить из печи золу, нельзя было пахать и бороновать — это считалось большим грехом.

Приметы

Если до этого дня листья с вишни не опали, то тепло продержится еще долго.

Если иней на деревьях, то будет мороз.

Утром туман – к оттепели.

Если возле луны круг, будет буря.

Пока все листья с вишни не опадут, зима не наступит.

Увидеть в этот день белку – к потеплению.

Запреты

10 ноября нельзя прясть, но шить можно. Раньше девушки вечером 10 ноября собирались за какой-то работой и разговаривали. Верили, что если помолиться великомученице в этот день, то скоро замуж выйдешь.

Кто 10 ноября много смеется, потом будет плакать. Поэтому старались особо не веселиться и вести себя сдержано.

Нельзя мыть полы, иначе на том свете придется в помоях валяться.

Запрещается чистить дымоход, потому что может случиться несчастье.

Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. Считается, что вместе с деньгами вы передаете в чужие руки судьбу будущего малыша.

Нельзя купаться, мыть голову и по возможности посуду. Старайтесь в этот день меньше контактировать с водой.