Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября

По информации Украинского гидрометцентра, 10 ноября дожди пройдут на Закарпатье, Волыни и Буковине, а также во Львовский, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях. Температура воздуха на западе составит основном 12 – 14 градусов выше нуля. А вот на Тернопольщине и Буковине будет несколько теплее – +13 – +15 градусов.
На остальной же территории Украины осадки не ожидается. Здесь столбики термометров в среднем поднимутся до +13 – +15 градусов тепла. Холоднее всего будет в Сумской области – +11 – +13, а теплое – в ряде южных областей, а именно в Одесской, Николаевской областях и Крыму, где температура воздуха составит +17 – +19 градусов.
В Киеве также специалисты прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха в воскресенье в столице составит +12 – +14 градусов тепла.
На всей территории Украины ветер в основном будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 10 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12…+14
Львов – +12…+14
Ивано-Франковск – +12…+14
Тернополь – +13…+15
Черновцы – +13…+15
Хмельницкий – +12…+14
Луцк – +12…+14
Ровно – +12…+14
Житомир – +13…+15
Винница – +14…+16
Одесса – +17…+19
Николаев – +17…+19
Херсон – +16…+18
Симферополь – +17…+19
Кропивницкий – +14…+16
Черкассы – +13…+15
Чернигов – +12…+14
Сумы – +11…+13
Полтава – +13…+15
Днепр – +14…+16
Запорожье – +15…+17
Донецк – +12…+14
Луганск – +12…+14
Харьков – +12…+14
Киев – +12…+14
Народный прогноз погоды: 10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.