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Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября

Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
09:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Украину накроют облака, на западе – дожди, но еще будет тепло.

По информации Украинского гидрометцентра, 10 ноября дожди пройдут на Закарпатье, Волыни и Буковине, а также во Львовский, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях. Температура воздуха на западе составит основном 12 – 14 градусов выше нуля. А вот на Тернопольщине и Буковине будет несколько теплее – +13 – +15 градусов.

На остальной же территории Украины осадки не ожидается. Здесь столбики термометров в среднем поднимутся до +13 – +15 градусов тепла. Холоднее всего будет в Сумской области – +11 – +13, а теплое – в ряде южных областей, а именно в Одесской, Николаевской областях и Крыму, где температура воздуха составит +17 – +19 градусов.

В Киеве также специалисты прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха в воскресенье в столице составит +12 – +14 градусов тепла.

На всей территории Украины ветер в основном будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Сегодня густой туман и плохая видимость на дорогах

Прогноз погоды на воскресенье, 10 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12…+14

Львов – +12…+14

Ивано-Франковск – +12…+14

Тернополь – +13…+15

Черновцы – +13…+15

Хмельницкий – +12…+14

Луцк – +12…+14

Ровно – +12…+14

Житомир – +13…+15

Винница – +14…+16

Одесса – +17…+19

Николаев – +17…+19

Херсон – +16…+18

Симферополь – +17…+19

Кропивницкий – +14…+16

Черкассы – +13…+15

Чернигов – +12…+14

Сумы – +11…+13

Полтава – +13…+15

Днепр – +14…+16

Запорожье – +15…+17

Донецк – +12…+14

Луганск – +12…+14

Харьков – +12…+14

Киев – +12…+14

Народный прогноз погоды: 10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

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Погода, Карта, Дожди, Осень, Ноябрь, Прогноз погоды.
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