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Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября

Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
14:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:11 ноября 2019 года все христиане отмечают День Преподобномученицы Анастасии Римляныни.

Преподобномученица Анастасия Римляныня в младенчестве лишилась родителей, и ее взяла под свое покровительство настоятельница женского монастыря, София. Игумения воспитала Анастасию в горячей вере, в страхе Божием и послушании. В то время началось гонение на христиан императора Декия (249-251). Градоначальник Пров, по велению императора, приказал привести к себе святую Анастасию.

Благословленная на страдальческий подвиг за Имя Господне своей старицей-наставницей, юная мученица Анастасия смиренно вышла навстречу вооруженным воинам. Пров, увидев ее молодость и красоту, пытался сначала лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры Христовой: "Зачем ты губишь свои годы, лишаясь наслаждений? Что за прибыль отдавать себя на мучение и смерть за Распятого? Поклонись нашим богам, будешь иметь благородного мужа, жить в славе и почете". Святая твердо ответила: "Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселие - Господь мой Иисус Христос, и страхом мучений ты не отлучишь меня от Господа!"

Начались жестокие пытки. Святая страдалица мужественно переносила их, славя и воспевая Господа. В ярости палачи отрезали ей язык. Народ, видя бесчеловечные издевательства над святой, вознегодовал, и правители города вынуждены были прекратить пытки, обезглавив мученицу.

Тело святой Анастасии было брошено за городом на съедение диким зверям, но Бог не допустил глумления над святыми останками. Игумения София, извещенная Господом, нашла истерзанное тело преподобномученицы и с двумя помощниками-христианами предала его земле.

Приметы 11 ноября

Облака низко движутся по небу – жди похолодания

Если человек родился 11 ноября, то он будет обладать талантом понимать домашних животных, а это значит, что может быть отличным пастухом – такие верования существовали в народе

Если хозяин стада 11 ноября отблагодарит пастуха, то в следующем году его овцы будут в целости и сохранности

Перед тем, как проводить стрижку овец, важно вложить клок овечьей шерсти в ножницы, чтобы задобрить духов

Волки рыщут по полям – быть беде (неурожаю, войне и т.д.)

Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой

10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы

Если проведешь день в компании незнакомцев, то это влечет ссору

Нельзя оставлять ребенка одного 11 ноября – это к неприятностям

Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой. Если повесить бусы на видное место – это защитит от злых духов

Если человек родился 11 ноября, то он, согласно приметам, будет долгожителем.

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Праздник, Приметы, 11 ноября, Праздники в ноябре, Преподобномученицы Анастасии Римляныни, День Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
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