Мазур: Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция

Новости Украины:Мазур поблагодарил украинскую власть и оппозицию за свое освобождение.

Работник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека ветеран АТО Игорь "Тополь" Мазур поблагодарил украинскую власть и оппозицию за то, что они совместно действовали ради его освобождения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Люблине.

"Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция. Не пророссийская оппозиция, разумеется, а та, которая "Движение сопротивления капитуляции", ребята из того направления. Так же я благодарен уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", - сказал Мазур.

При этом особую благодарность он выразил Министерству иностранных дел, Офису Президента.

Мазур также надеется, что удастся так же слаженно отработать по делу украинского военного Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли, а также помогать всем нашим соотечественникам, оказавшимся в беде за границей.