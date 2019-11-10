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Мазур: Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция

Мазур: Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция
19:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Мазур поблагодарил украинскую власть и оппозицию за свое освобождение.

Работник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека ветеран АТО Игорь "Тополь" Мазур поблагодарил украинскую власть и оппозицию за то, что они совместно действовали ради его освобождения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Люблине.

"Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция. Не пророссийская оппозиция, разумеется, а та, которая "Движение сопротивления капитуляции", ребята из того направления. Так же я благодарен уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", - сказал Мазур.

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При этом особую благодарность он выразил Министерству иностранных дел, Офису Президента.

Мазур также надеется, что удастся так же слаженно отработать по делу украинского военного Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли, а также помогать всем нашим соотечественникам, оказавшимся в беде за границей.

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Все по теме:

Польша, МИД, Людмила Денисова, Игорь Мазур, ОПУ, Движение сопротивления капитуляции.
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