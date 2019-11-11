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В США заявили, что не обещают вечную военную помощь Украине

В США заявили, что не обещают вечную военную помощь Украине
05:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Советник Трампа Роберт О'Брайен: США не могут обещать вечную военную помощь Украине.

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не могут обещать вечную военную помощь Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа.

Он добавил, что в настоящее время администрация Трампа готова предоставить помощь Украине. Также он заявил, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.

Советник Трампа: Надеюсь, что Украина и РФ смогут найти общий язык

Напоминаем, Государственный департамент США разблокировал выделение 141 миллионов долларов военной помощи Украине еще до того, как президент Дональд Трамп заявил 11 сентября о снятии моратория на таковую помощь.

Конгресс выделил 250 миллионов долларов Министерству обороны для инициативы по поддержке безопасности Украины. Но согласно сообщениям, президент Трамп попросил Мика Малвани, в настоящее время исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома, приостановить помощь Украине в июле 2019 года.

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США, Дональд Трамп, Роберт О'Брайен.
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