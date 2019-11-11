11 ноября - приметы и обряды в День святой Анастасии

Новости Украины:Приметы и традиции 11 ноября подскажут, как сделать семью крепкой и счастливой, а самому не нарваться на ссору.

Традиции 11 ноября

Анастасия считается заступницею овец, а Авраамий - покровителем овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. Многие из крестьян были уверены в том, что только одна угодница Анастасия может спасти беззащитных ове­чек от волков и сохранить их от различных болезней.

Сельские пастухи, овчары очень часто прибегали с мольбой к этой святой и ста­вили на деревьях в поле, где пасутся овцы, икону этой угодницы в полной уверенности, что это самая надежная охрана от всякой опасности, особенно от диких зверей, для животных. Овчаров принято было угощать пирогами из новой, свежей, муки за то, что овец летом уберегли. С этого дня начинали стричь жи­вотных.

Согласно общераспространенным представлениям, леший, хозяин зверей, обла­дает способностью губить домашнюю скотину, напускать на нее медведей, волков и охранять стадо по договоренности с пастухом. Обычно овчар обещал лесному хозяину не собирать ягод и грибов, не убивать мух и комаров, не разорять муравейники и не сбивать мухоморов, а тот, в свою очередь, - не трогать стада. Леший мог и увести животное от стада, и, если к нему правильно обратиться, помочь найти скотину. Это сверхъестественное существо могло наделить овчара магическим предметом, или помощником.

Приметы на 11 ноября

Облака низко движутся по небу – ждите похолодания.

Волки рыщут по полям – быть беде

Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой.

Если провести день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.

Нельзя оставлять ребенка одного 11 ноября – это к неприятностям.

Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой.