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Какой будет погода на новую неделю: прогнозы синоптиков

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Какой будет погода на новую неделю: прогнозы синоптиков
08:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине в начале недели сохранится теплая погода, небольшие дожди пройдут в понедельник на западе, севере и в центре страны.

Сегодняшнюю погоду в Украине обусловит теплый влажный воздух, ожидается незначительное колебание атмосферного давления.

Об этом заявили в Укргидрометцентре.

На Западе, Севере и центральных областей местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории осадки не ожидаются.. Ночью, утром в восточной половине туман.

Карта осадков 11 ноября 

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°, в южной части 16-20°.

Карта ветров 11 ноября

Прогноз погоды на понедельник, 11 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Львов – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +13…+15, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Луцк – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Винница – +13…+15, небольшой дождь

  • Одесса – +15…+15, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +17…+19, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +16…+18, переменная облачность, сухо

  • Симферополь – +17…+19, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +13…+15, небольшой дождь

  • Черкассы – +13…+15, небольшой дождь

  • Чернигов – +12…+14, небольшой дождь

  • Сумы – +11…+13, небольшой дождь

  • Полтава – +13…+15, небольшой дождь

  • Днепр – +14…+16, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +16…+18, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Киев – +13…+15, переменная облачность, сухо

В Киеве - ночью, утром небольшой дождь, местами туман, температура около 10°, днем без осадков, температура 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,8 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью на отметке 13,9 градусов мороза в 1897 и 1993 годах.

Погода 11 ноября 

Во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге ночью 6-11°, днем 11-16°.

В Киеве 12 ноября также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

11 ноября - приметы и обряды в День святой Анастасии

"Ближайшую неделю в Украине ожидается с колебаниями температуры воздуха, однако какого-то серьезного холода пока не видно", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она также добавила, что существенного потепления стоит ожидать не раньше 20 ноября.

Народный прогноз погоды

Если на Федора снег или дождь идет, то 21 ноября будет оттепель

Облака низко движутся по небу – жди похолодания

Если вороны собирались в стаи и громко каркали, это означало, что приближаются сильные холода.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Дождь, Ветер, Ноябрь, Прогноз погоды, 11 ноября.
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