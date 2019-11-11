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Столичные коммунальщики посчитали количество должников

Столичные коммунальщики посчитали количество должников
10:21 Сегодня Телеграф UBR Фото: Facebook

Новости Украины:Некоторые потребители имеют многотысячные долги государству.

Около 5% потребителей Киева существенно задолжали по всем видам комуслуг. По некоторым лицевым счетам долги достигают сотен тысяч гривен. Об этом рассказал генеральный директор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Андрей Щербина.

По его словам, около 50 тыс. лицевых счетов считаются должниками, а некоторые граждане отказываются от договора реструктуризации суммы долга.

По официальным данным, на сегодняшний день в столице уровень расчета за потребленные услуги составляет 80%. Практика свидетельствует о том, что наиболее добросовестными плательщиками являются пенсионеры и получатели других льгот.

Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще и на них приходится 60% от суммы задолженности киевлян.

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Щербина добавил, что именно с этими должниками сейчас решается вопрос урегулирования вопроса задолженности путем реструктуризации. Для того, чтобы оформить соответствующий договор, граждан призывают обратиться в «Центр коммунального сервиса» и выбрать оптимальный срок погашения долгов.

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Киев, Коммунальные услуги, Коммуналка, ЖЕК.
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