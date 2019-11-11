Когда в Украине закончатся дожди: прогноз от синоптиков

Новости Украины:Неделя в Украине началась с проливных дождей, но синоптики уверяют в улучшении погоды.

Неделя началась с атмосферного фронта, который принес с собой дожди. Но фронт перемещается с запада и восток и уже к вечеру покинет территорию Украины. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Таким образом, погода в Украине в ближайшие дни улучшится, с 12 ноября дожди прекратятся по всей территории.

"Место фронта займет антициклон с нежным именем Paloma. Эта Голубка (Paloma) раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди - завтра повсюду без осадков", - сообщила Диденко.

"Ближайшую неделю в Украине ожидается с колебаниями температуры воздуха, однако какого-то серьезного холода пока не видно", - рассказала синоптик Наталья Диденко.