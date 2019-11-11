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Какой завтра праздник: День памяти иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской"

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Какой завтра праздник: День памяти иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской"
11:51 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Что можно и что категорически запрещается делать в этот день?

Одна из наиболее почитаемых в Слобожанском крае икон Богородицы – Озерянская. Имя это дано чудотворному образу по месту его явления – на берегу речки Озерянки. В настоящее время это село Нижняя Озеряна, расположенное в 30 километрах на юго-запад от Харькова и в 3 километрах от Мерефы.

В далеком прошлом здесь была изрытая оврагами пустынно-лесистая местность, через которую текла речка Озерянка. Ее берега покрывали луга, поросшие буйным разнотравьем.

Завтра, 12 ноября, чтят память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской". Рассказывают, что украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам. Осознав, что его поступок страшен для него и для других, он поднял две половины иконы и поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед нею свечу, а утром обрел икону целой.

На поклонение этому чудотворному образу приходили множество паломников, где происходили многочисленные исцеления больных с помощью молитв.

Народные приметы 12 ноября

  • Заяц дорогу перебежал - к неудаче в делах.
  • Много синиц возле дома - примета, что скоро наступят холода.
  • Много синиц появилось - скоро будет похолодание.
  • Синичка пищит – предвещает зиму.

Что можно делать 12 ноября

В этот день мастерят для синиц кормушки. Говорят, что если они залетят во двор – семья будет счастливой.

Если покормить птиц – ждите успеха во всех начинаниях.

Помолитесь Пресвятой Богородице "Озерянской". Праздники помогут вам решить сложные вопросы и справиться со всеми поставленными задачами.

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Что нельзя делать 12 ноября

Не говорите плохие вещи о людях.

Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

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