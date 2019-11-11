Сенцова пригласили в Европарламент

Новости Украины:Сенцов получит премию Сахарова 26 ноября в Европарламенте.

Бывший политзаключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов 26 ноября посетит Европарламент, чтобы получить присужденную ему правозащитную премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2018 год.

Об этом сообщили в Европарламенте.

Церемония состоится в главном зале заседаний законодательного органа ЕС во время очередной пленарной сессии.

Сенцов стал лауреатом премии Европарламента им.Сахарова за 2018 год, в то время, как отбывал в России незаконное заключение - его противоправно приговорили к 20 годам строгого режима за "террористическую деятельность" в Крыму.

Седьмого сентября Сенцова и еще 34-х украинских политзаключенных и военнопленных освободили в результате обмена с российской стороной.