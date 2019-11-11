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Сенцова пригласили в Европарламент

Сенцова пригласили в Европарламент
17:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Сенцов получит премию Сахарова 26 ноября в Европарламенте.

Бывший политзаключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов 26 ноября посетит Европарламент, чтобы получить присужденную ему правозащитную премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2018 год.

Об этом сообщили в Европарламенте.

Церемония состоится в главном зале заседаний законодательного органа ЕС во время очередной пленарной сессии.

Сенцов выступит на Форуме свободной России

Сенцов стал лауреатом премии Европарламента им.Сахарова за 2018 год, в то время, как отбывал в России незаконное заключение - его противоправно приговорили к 20 годам строгого режима за "террористическую деятельность" в Крыму.

Седьмого сентября Сенцова и еще 34-х украинских политзаключенных и военнопленных освободили в результате обмена с российской стороной.

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Премия, Европарламент, Режиссер, Олег Сенцов, Украинский режиссер.
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