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Бывший посол Канады: Не надо инфантилизировать Украину

Бывший посол Канады: Не надо инфантилизировать Украину
22:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Экс-посол Канады предостерегает Украину от наивной веры в международную поддержку.

Украине не стоит полагаться на чрезмерную опеку и постоянное положительное вмешательство иностранных партнеров.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Нельзя поддаваться наивной вере в постоянное внешнее вмешательство, что иностранные партнеры должны заниматься каждой самой мелкой украинской реформой. Нам нужно относиться к Украине, как к взрослому государству, способному самостоятельно принимать решения. Не надо инфантилизировать Украину", - сказал Ващук.

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По его убеждению, "опасно, когда государства-доноры начинают слишком заниматься внутренними проблемами страны-реципиента".

"Мы можем способствовать определенным процессам, но очень вредно отбирать у украинцев, их национальной, региональной или местной власти право принимать суверенные решения относительно будущего. Это включает как право на принятие правильных решений, так и право на ошибки, с которыми придется жить самим украинцам", - подчеркнул бывший дипломат.

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Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014 по октябрь 2019 года. В ближайшее время ему на замену в Киев прибудет Лариса Галадза.

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Украина, Канада, Роман Ващук.
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