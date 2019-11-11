Бывший посол Канады: Не надо инфантилизировать Украину

Новости Украины:Экс-посол Канады предостерегает Украину от наивной веры в международную поддержку.

Украине не стоит полагаться на чрезмерную опеку и постоянное положительное вмешательство иностранных партнеров.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Нельзя поддаваться наивной вере в постоянное внешнее вмешательство, что иностранные партнеры должны заниматься каждой самой мелкой украинской реформой. Нам нужно относиться к Украине, как к взрослому государству, способному самостоятельно принимать решения. Не надо инфантилизировать Украину", - сказал Ващук.

По его убеждению, "опасно, когда государства-доноры начинают слишком заниматься внутренними проблемами страны-реципиента".

"Мы можем способствовать определенным процессам, но очень вредно отбирать у украинцев, их национальной, региональной или местной власти право принимать суверенные решения относительно будущего. Это включает как право на принятие правильных решений, так и право на ошибки, с которыми придется жить самим украинцам", - подчеркнул бывший дипломат.

Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014 по октябрь 2019 года. В ближайшее время ему на замену в Киев прибудет Лариса Галадза.