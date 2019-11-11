Помпео говорит, что Трампа беспокоит судьба украинского народа

Новости мира:Помпео горд политикой администрации Трампа в отношении Украины.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что Вашингтон предоставил Киеву оружие, так как американского президента Дональда Трампа волнует судьба народа Украины.

"Этот президент (Дональд Трамп - Ред.) тоже хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет нанести ущерб народу Украины, поэтому мы (США - Ред.) предоставили украинцам защитные системы вооружений... Мы дали им настоящее оружие, с помощью которого они смогли бы бороться с русскими. Я горжусь тем, что сделала администрация в том, что касается политики в отношении Украины", - заявил Помпео в понедельник американскому телеканалу WCSC-TV.

Он напомнил, что предыдущая администрация США не сделала этого и "предпочла предоставить одеяла".

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен напомнил, что "администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь".

В то же время он выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут общий язык.

В октябре сообщалось, что США начали поставку Украине ракетных систем Javelin.