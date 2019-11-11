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Помпео: Надо найти сферы, где США могут сотрудничать с Россией

Помпео: Надо найти сферы, где США могут сотрудничать с Россией
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США рассчитывают на диалог с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и в Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.

"У нашей администрации есть основная миссия - противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии - ред.) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России", - заявил Помпео, выступая в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

При этом он отметил, что необходимо "найти сферы, где мы (США - ред.) можем сотрудничать с Россией".

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Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут общий язык.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что планирует опубликовать во вторник стенограмму еще одного телефонного звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Сирия, Украина, Россия, Госдеп США, Майк Помпео.
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