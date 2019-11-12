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САП: заочно арестованы двое подозреваемых по делу "Роттердам +"

САП: заочно арестованы двое подозреваемых по делу "Роттердам +"
07:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Всего по делу о подозрении уведомлены шесть лиц.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала фигурантов дела "Роттердам +", для бывших председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЕКП) Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и выбрала для бывшего заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в "Фейсбук" в понедельник.

Таким образом, Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которым было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайства о заочном аресте указанного фигуранта производства.

Как сообщалось, 18 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-замначальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского. 14 августа он был объявлен в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

В розыск также объявлен другой фигурант - экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

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В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

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SAP, Роттердам, Заочно арестованы двое подозреваемых.
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