"Мартовское тепло" и туман: прогноз погоды на ближайшие дни

Сегодняшнюю погоду в Украине будет определять малоградиентное поле высокого давления, в котором осенью формируются благоприятные условия для возникновения туманов разной интенсивности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики отметили, что в Украине будет преимущественно без осадков. Туманы, днем ожидаются на Левобережье.
Карта осадков 12 ноября
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в южных областях ночью 6-11°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
Карта ветров 12 ноября
Прогноз погоды на вторник, 12 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12…+14, переменная облачность, сухо
Львов – +11…+13, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +12…+14, переменная облачность, сухо
Тернополь – +11…+13, переменная облачность, сухо
Черновцы – +11…+13, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо
Луцк – +11…+13, переменная облачность, сухо
Ровно – +11…+13, переменная облачность, сухо
Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо
Винница – +12…+14, переменная облачность, сухо
Одесса – +16…+18, переменная облачность, сухо
Николаев – +15…+17, переменная облачность, сухо
Херсон – +14…+16, переменная облачность, сухо
Симферополь – +17…+19, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо
Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо
Чернигов – +9…+11, переменная облачность, сухо
Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо
Полтава – +9…+11, переменная облачность, сухо
Днепр – +12…+14, переменная облачность, сухо
Запорожье – +14…+16, переменная облачность, сухо
Донецк – +12…+14, переменная облачность, сухо
Луганск – +12…+14, переменная облачность, сухо
Харьков – +11…+13, переменная облачность, сухо
Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо
Погода 12 ноября
В Киеве - без осадков; ночью, утром туман; температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 ноября самая высокая температура днем была 16° в 2010 году, самая низкая ночью -14,2° в 1897 году.
Погода 13 ноября
В среду, 13 ноября, ожидается без осадков, туманы, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура в южных и западных областях ночью 6-10°, днем 13-18°; в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
В Киеве 13 ноября также без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.
Народный прогноз погоды 12 ноября
Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною.
Синица пищит с утра — к морозу; волнуется, кружится и клюет кору деревьев — к ненастью; прилетает к дому и садится на окне — к скорой зиме.