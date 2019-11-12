"Мартовское тепло" и туман: прогноз погоды на ближайшие дни

Новости Украины:По всей территории Украины будет преимущественно тепло и сухо.

Сегодняшнюю погоду в Украине будет определять малоградиентное поле высокого давления, в котором осенью формируются благоприятные условия для возникновения туманов разной интенсивности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что в Украине будет преимущественно без осадков. Туманы, днем ожидаются на Левобережье.

Карта осадков 12 ноября

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в южных областях ночью 6-11°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

Карта ветров 12 ноября

Прогноз погоды на вторник, 12 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12…+14, переменная облачность, сухо

Львов – +11…+13, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +12…+14, переменная облачность, сухо

Тернополь – +11…+13, переменная облачность, сухо

Черновцы – +11…+13, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо

Луцк – +11…+13, переменная облачность, сухо

Ровно – +11…+13, переменная облачность, сухо

Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

Винница – +12…+14, переменная облачность, сухо

Одесса – +16…+18, переменная облачность, сухо

Николаев – +15…+17, переменная облачность, сухо

Херсон – +14…+16, переменная облачность, сухо

Симферополь – +17…+19, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо

Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо

Чернигов – +9…+11, переменная облачность, сухо

Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо

Полтава – +9…+11, переменная облачность, сухо

Днепр – +12…+14, переменная облачность, сухо

Запорожье – +14…+16, переменная облачность, сухо

Донецк – +12…+14, переменная облачность, сухо

Луганск – +12…+14, переменная облачность, сухо

Харьков – +11…+13, переменная облачность, сухо

Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо

Погода 12 ноября

В Киеве - без осадков; ночью, утром туман; температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 ноября самая высокая температура днем была 16° в 2010 году, самая низкая ночью -14,2° в 1897 году.

Погода 13 ноября

В среду, 13 ноября, ожидается без осадков, туманы, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южных и западных областях ночью 6-10°, днем 13-18°; в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве 13 ноября также без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

Народный прогноз погоды 12 ноября

Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною.

Синица пищит с утра — к морозу; волнуется, кружится и клюет кору деревьев — к ненастью; прилетает к дому и садится на окне — к скорой зиме.