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"Мартовское тепло" и туман: прогноз погоды на ближайшие дни

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"Мартовское тепло" и туман: прогноз погоды на ближайшие дни
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:По всей территории Украины будет преимущественно тепло и сухо.

Сегодняшнюю погоду в Украине будет определять малоградиентное поле высокого давления, в котором осенью формируются благоприятные условия для возникновения туманов разной интенсивности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что в Украине будет преимущественно без осадков. Туманы, днем ожидаются на Левобережье.

Карта осадков 12 ноября

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в южных областях ночью 6-11°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

Карта ветров 12 ноября

Прогноз погоды на вторник, 12 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Львов – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Луцк – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Винница – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +16…+18, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +15…+17, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +14…+16, переменная облачность, сухо

  • Симферополь – +17…+19, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Чернигов – +9…+11, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +9…+11, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +14…+16, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо

Погода 12 ноября

12 ноября - приметы в день памяти иконы Божией Матери Озерянской

В Киеве - без осадков; ночью, утром туман; температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 ноября самая высокая температура днем была 16° в 2010 году, самая низкая ночью -14,2° в 1897 году.

Погода 13 ноября

В среду, 13 ноября, ожидается без осадков, туманы, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южных и западных областях ночью 6-10°, днем 13-18°; в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве 13 ноября также без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

Народный прогноз погоды 12 ноября

Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною.

Синица пищит с утра — к морозу; волнуется, кружится и клюет кору деревьев — к ненастью; прилетает к дому и садится на окне — к скорой зиме.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Осень, Дождь, Ветер, Ноябрь, Прогноз погоды, 12 ноября.
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