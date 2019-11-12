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12 ноября - приметы в день памяти иконы Божией Матери Озерянской
12 ноября - приметы в день памяти иконы Божией Матери Озерянской

12 ноября - приметы в день памяти иконы Божией Матери Озерянской

12 ноября - приметы в день памяти иконы Божией Матери Озерянской
07:40 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Какой сегодня праздник и что категорически нельзя делать в этот день?

Традиции 12 ноября

Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской" – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.

Считается, что именно благодаря иконе во второй половине 18 века из города ушла холера.

Официально считается, что Первообраз утерян в 30-е годы ХХ века. С нее остались многочисленные списки, которые существенно отличаются друг от друга, хотя многие из них прославились своими чудотворениями.

В наше время с иконы осталось два старых списка: один в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, другой в Свято-Озерянском приходском храме на Холодной горе.

В сентябре 2010 года истинное изображение Озерянской иконы Божией Матери было воссоздано вновь, 16 сентября 2010 освящено на месте его обретения – в Озерянах и в настоящее время находится в Крестовоздвиженском храме Свято-Покровского мужского монастыря.

В народном календаре 12 ноября значится как день Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. Наши предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.

Приметы на 12 ноября

Если на Зиновия волки стаями ходят - к голоду, мору или войне.

Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною.

Немного зинька ест-пьет, а весело живет.

Знаменательные события в истории: 12 ноября 2019 года

Не велика птичка-синичка, а и та свой праздник помнит.

На Зиновия зиньки-синички целыми стаями слетаются и песни поют.

Синица пищит с утра - к морозу; волнуется, кружится и клюет кору деревьев - к ненастью; прилетает к дому и садится на окне - к скорой зиме.

Снег порошит - за морозом спешит.

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