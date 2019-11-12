Скачать
Вторник, 12.11.2019
Пристайко и посол Китая хотят восстановления динамики политического диалога
Пристайко и посол Китая хотят восстановления динамики политического диалога
Кулеба: Мы должны не допустить снятия санкций против России
Кулеба: Мы должны не допустить снятия санкций против России
Расизм в матче Шахтер - Динамо: Виллиан поддержал Тайсона
Расизм в матче Шахтер - Динамо: Виллиан поддержал Тайсона
12 ноября - приметы в день памяти иконы Божией Матери Озерянской
12 ноября - приметы в день памяти иконы Божией Матери Озерянской

У Порошенко заявили о готовности помочь фигуранту дела о бронежилетах

У Порошенко заявили о готовности помочь фигуранту дела о бронежилетах
10:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ.

Партия "Европейская солидарность" готова предоставить начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко – фигуранту дела о бронежилетах - всю необходимую правовую помощь в этом деле.

"Партия "Европейская солидарность" возмущена немотивированными преследованиями со стороны силовых структур людей, которые в самые тяжелые времена российской агрессии создавали на обломках уничтоженной украинской армии мощные современные Вооруженные силы", - говорится в заявлении партии.

В политсиле считают, что дело против Марченко и других должностных лиц Минобороны сфабриковано, а суд "играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ".

Дело бронежилетов: арестовали "киборга"

Так, "Евросолидарность" считает недопустимой подобную риторику со стороны представителей правоохранительных органов. В партии отмечают, что власть демонстрирует пренебрежение к украинским воинам и "бросает за решетку реальных защитников государства и отпускает на свободу деятелей режима Януковича".

"Европейская Солидарность" готова предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в этом деле. Считаем этот прецедент чрезвычайно опасным и призываем все патриотические силы, которым небезразлична дальнейшая судьба независимости Украины, объединиться против реванша и капитуляции", - сказано в заявлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Дмитрий Марченко, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
02 Назван овощ для снижения артериального давления
03 Итоги дня 11 ноября: увольнение Геруса и рост цены на газ
04 Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
05 Особенности плацкартных вагонов в разных странах мира (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 12 ноября: евро продолжает терять позиции
Курс валют 12 ноября: евро продолжает терять позиции
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
&quot;Мартовское тепло&quot; и туман: прогноз погоды на ближайшие дни
"Мартовское тепло": прогноз погоды на ближайшие дни
Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь