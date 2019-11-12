У Порошенко заявили о готовности помочь фигуранту дела о бронежилетах

Новости Украины:В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ.

Партия "Европейская солидарность" готова предоставить начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко – фигуранту дела о бронежилетах - всю необходимую правовую помощь в этом деле.

"Партия "Европейская солидарность" возмущена немотивированными преследованиями со стороны силовых структур людей, которые в самые тяжелые времена российской агрессии создавали на обломках уничтоженной украинской армии мощные современные Вооруженные силы", - говорится в заявлении партии.

В политсиле считают, что дело против Марченко и других должностных лиц Минобороны сфабриковано, а суд "играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ".

Так, "Евросолидарность" считает недопустимой подобную риторику со стороны представителей правоохранительных органов. В партии отмечают, что власть демонстрирует пренебрежение к украинским воинам и "бросает за решетку реальных защитников государства и отпускает на свободу деятелей режима Януковича".

"Европейская Солидарность" готова предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в этом деле. Считаем этот прецедент чрезвычайно опасным и призываем все патриотические силы, которым небезразлична дальнейшая судьба независимости Украины, объединиться против реванша и капитуляции", - сказано в заявлении.