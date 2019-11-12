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День памяти жертв голодоморов в Украине: когда отмечается в 2019 году

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День памяти жертв голодоморов в Украине: когда отмечается в 2019 году
11:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Дата памятного дня уникальна для каждого года.

День памяти жертв голодоморов приходится на четвёртую субботу ноября. В этом году - 23 ноября.

В этот день украинцы вспоминают жертв голодоморов, которые проводила советская власть в 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 годах.

Историки до сих пор не могут подсчитать точное количество жертв этих бесчеловечных актов вандализма - речь идет о миллионах украинцев.

Отмечается этот день с 1998 года. Первые десять лет церемония проходила перед памятным знаком на Михайловский площади. С 2008 года главная церемония проходит у Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", также - во всех уголках страны. 

В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу", в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам.

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15 ноября 2019 года в Национальном музее Голодомора-геноцида состоится презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" (издательства "Жнец"). В книгу вошли избранные статьи и хроника жизни и памяти британского журналиста Гарета Джонса.

В 2019 году вышел на экраны художественный биографический фильм "Гарет Джонс" ("Цена правды"), который рассказывает о геноциде украинского народа в 1932-1933-х годах.

Премьера фильма в Украине состоится 28 ноября 2019 года.

Фильм основан на реальных событиях. Молодой британский журналист Гарет Джонс прославился тем, что в 1933 году взял интервью у Адольфа Гитлера. Благодаря связям в правительстве Ллойд Джорджа ему удалось получить разрешение на поездку в Советский Союз. Джонс пытается взять интервью у Сталина и узнать больше об экономическом развитии СССР в ходе первой пятилетки. По условиям пребывания в СССР Джонс должен оставаться в Москве, но он тайно уезжает в Украину, где ему открывается страшная правда о голодоморе.

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Голодомор, Геноцид, СССР, Сталин, День памяти жертв голодоморов, 1932 - 1933.
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