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В ПЦУ назвали действенный способ защиты от инфекций

В ПЦУ назвали действенный способ защиты от инфекций
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ПЦУ

Новости Украины:Православная церковь Украины призывает делать прививки.

Православная церковь Украины призвала своих верующих вакцинироваться против инфекционных болезней.

Об этом говорится на странице Православной церкви Украины в Facebook.

"На современном уровне развития медицины есть действенный способ защититься от инфекций - это вакцинация. Поэтому не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей. Прививки населения помогают сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней", - говорится в обращении.

В ПЦУ напомнили, что вакцинироваться нужно сертифицированными вакцинами, и каждый пациент имеет право проверить срок годности и качество препарата перед прививкой.

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Также в ПЦУ отметили, что безопасность и здоровье общества в значительной степени зависят от тех решений, которые принимает каждый лично: "Вакцинируясь, мы заботимся не только о себе, но и о своих родных и близких ... Просим же у Господа покровительства от тяжелых заболеваний, однако необходимо помнить, что ответственность за предотвращение эпидемий лежит и на каждом из нас".

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Все по теме:

Дифтерия, Корь, Вакцинация, Гепатит, Инфекции, Столбняк, ПЦУ.
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