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"Я не понял сути расследования": Арахамия о финансовом состоянии Дубинского

"Я не понял сути расследования": Арахамия о финансовом состоянии Дубинского
14:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Арахамия считает, что расследование Bihus.info о состоянии Дубинского не имеет коррупционной составляющей.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что расследование журналистов проекта "Bihus.info" о состоянии народного депутата Александра Дубинского не содержит материалов, в которых можно увидеть коррупционную составляющую.

"Он не был госслужащим никогда. Кто может тогда расследовать. Я вообще не понял сути расследования: это был сюжет про зависть? Как это назвать? Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а такое состояние - нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такое состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников", - сказал Арахамия.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов относительно несоизмеримости заработной платы Дубинского-журналиста и размеров его состояния, Арахамия сказал, что это должен комментировать Дубинский, добавив, что говорить о расследовании неуместно.

Смотрите видео расследования от Bihus.info:

Арахамия: Не бывает правительств, к которым нет претензий

Как известно, 11 ноября в журналистском расследовании программы "Наши грощи" от Bihus.info было опубликовано расследование о Дубинском. Согласно материалам расследования, Дубинский и его семья в течение последних нескольких лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около 2 млн долл.

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Декларация, Расследование, Давид Арахамия, Александр Дубинский.
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