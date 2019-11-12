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Рынок земли: что думают украинцы

Рынок земли: что думают украинцы
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Противников продажи земли сельхозназначения в Украине вдвое больше, чем сторонников

Большинство украинцев считают, что вопрос о продаже земель сельскохозяйственного назначения должен решаться на всеукраинском референдуме (69%), и в случае проведения такого референдума более половины проголосовали бы против продажи земли, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в период с 25 октября по 5 ноября.

Согласно обнародованным во вторник результатам социсследования, если бы в ближайшее время проводился референдум, то за продажу земли сельскохозяйственного назначения проголосовали бы 27% украинцев, а против - 54%.

Каждый пятый (19%) не принимал бы участия в голосовании.

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Вместе с тем, подавляющее большинство украинцев (81%) выступают категорически против свободной купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, в том числе иностранцам.

При этом респонденты неоднозначно воспринимают возможность свободной купли-продажи сельскохозяйственных земель исключительно гражданами Украины: 47% на это согласны, а 40% - не согласны.

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Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года. Опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополь). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,2%.

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Рынок земли, Опрос, Продажа земли.
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