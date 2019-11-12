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В Минобороны отреагировали на арест Марченко

В Минобороны отреагировали на арест Марченко
15:32 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Министерство обороны Украины удивил арест Дмитрия Марченко.

Министерство обороны удивлено избранием генерал-майору Дмитрию Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 76 миллионов гривен залога и заявляет, что готово сотрудничать со следствием.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

"Вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки", - заявили в ведомстве.

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При этом в Минобороны отметили, что заинтересованы в объективном и компетентном расследовании дела о закупке бронежилетов, готовы предоставить "всестороннее содействие следствию" и надеются на его объективность и беспристрастность.

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Минобороны, Дмитрий Марченко.
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