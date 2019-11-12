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Омбудсмен поговорил с представителями Госдепа о реформе системы ухода за детьми

Омбудсмен поговорил с представителями Госдепа о реформе системы ухода за детьми
17:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Детский омбудсмен Украины встретился с представителями Офиса по делам детей Госдепа США.

Поддержка семейного воспитания детей и предотвращение их попадания в интернатные учреждения должна стать общественным приоритетом, считает уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во вторник на встрече с представителями Офиса по делам детей Госдепартамента США Латиной Марш и Мэтью Хакеллом и представителями посольства США детский омбудсмен рассказал о внедрении реформы деинституциализации (реформирование системы ухода за детьми, основанное на принципах наилучших интересов ребенка, признании приоритета семейного воспитания и вреда таких форм ухода, как детские дома и интернаты – ред.) в Украине, достижениях и вызовах в этой сфере.

Кулеба обратил внимание на важность развития услуг поддержки семей и детей в громадах, поскольку большинство воспитанников интернатов (около 94%) имеют родителей.

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"Собеседники отдельно обсудили вопросы ратификации и имплементации Конвенции о защите детей и о сотрудничестве по вопросам международного усыновления. Представители американской стороны рассказали об опыте и особенностях имплементации Гаагской конвенции", - говорится в сообщении.

Кулеба также подчеркнул важность обмена опытом в процессе создания социальных услуг в громадах и подготовки специалистов, работающих с детьми.

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США, Дети, Госдеп США, Николай Кулеба.
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