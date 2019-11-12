У Волкера прокомментировали изменение политики США в сторону Украины

Новости мира:Помощник Волкера рассказал Конгрессу об отмененных учениях ВМС США в Черном море.

В январе этого года Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море.

Об этом в Конгрессе рассказал Кристофер Андерсон, экс-помощник специального представителя по вопросам Украины Курта Волкера.

Показания Андерсона Палата представителей рассекретила в понедельник.

"В январе проводилась подготовка рутинной операции обеспечения свободы навигации в Черном море. И мы сообщили турецкому правительству, что имеем такое намерение", - рассказал бывший представитель администрации США.

По его словам, тогда даже телеканал CNN дал информацию о запланированных учениях в Черном море.

"Но затем Белый дом обратился в ВМС, чтобы их отменили", - заметил Андерсон.

Таким образом он ответил на вопрос о том, чувствовал он ли признаки возможного изменения политики США относительно поддержки Украины в период после Керченского инцидента. В этом контексте Андерсон также сообщил, что Белый дом, в отличие от Госдепартамента, сразу отказался давать официальный комментарий по этому поводу. Он предположил, что такое решение могло быть принято, чтобы получить больше информации, поскольку "ситуация была сложной, и не было доподлинно ясно, находились ли (украинские – ред.) корабли в международных водах».

Андерсон уточнил, что уже тогда слышал о попытках "пересмотреть всю помощь Украине" со стороны администрации США. "Это породило много опасений, что наша политика (в отношении Украины – ред.) меняется", - отметил экс-помощник Волкера.

После этого, по словам Андерсона, состоялась встреча с советником президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который дал понять, что Трамп звонил ему, чтобы пожаловаться на выход новости (вероятно, на CNN – ред.). "И это, очевидно, удивило Болтона", - сообщил Андерсон.

Он еще раз подчеркнул, что морские маневры в Черном море были отменены, однако почему - не знает.

Как известно, Палата представителей Конгресса США проводит расследование по импичменту Дональда Трампа. В рамках расследования заслушиваются показания бывших и нынешних высокопоставленных чиновников американской администрации.