В МВФ надеются на "быстрый результат" в переговорах с Украиной

Новости Украины:Обсуждения в Киеве сосредоточатся на очистке банковского сектора.

Директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен выразил надежду, что переговоры Фонда с Украиной по новой долгосрочной программе финансирования будут иметь быстрый прогресс. Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки" перед тем визитом оценочной миссии Фонда.

"Надеюсь, добьемся быстрого результата",- отметил Томсен.

Вместе с тем, он отметил, что хотя и считает процесс обнадеживающим, "остаются некоторые нерешенные вопросы".

В частности, по его словам, обсуждения в Киеве сосредоточатся на очистке банковского сектора.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката назад", - подчеркнул представитель Фонда.

Кроме того, он назвал вызовом для Украины, в частности, преодоление проблем коррупции. По его словам, важно также сохранить независимость Центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию.

Томсен отметил и положительные сдвиги: "Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора".

МВФ готовит для Украины программу в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанную на три года. В Нацбанке считают, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долл. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долларов США.