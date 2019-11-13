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13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день

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13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день
07:42 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:13 ноября отмечают Всемирный день доброты, которая считается необходимой частью осмысленной жизни.

История Дня добра

Истоки праздника берут начало в Японии, где 21 год назад на конференцию в честь всемирного движения доброты собрали делегатов из различных стран (Австралии, Канады, Таиланда, Сингапура, Британии и США). На съезде приняли "декларацию доброты" - документ, который провозглашает простую человеческую доброту важной составляющей осмысленной жизни. Целью праздника стало создание более доброго и сочувствующего мира.

Праздник - отличный повод напомнить о том, что быть добрым - не означает быть слабым. Ведь у добрых поступков подчас невероятный результат. Доброе слово, прощение, слова ободрения, улыбка, подсказка - все это мотивирует человека на еще большее добро взамен.

В этот день в Сингапуре дарят друг другу герберы, означающие чистоту и любовь. Главным символом праздника благодаря французскому художнику Орелю стало открытое сердце.

Еще один праздник добра отмечают 17 февраля. Он называется День спонтанного проявления доброты. И также начинает обрастать своими традициями.

Традиции 13 ноября

В этот день переводили кур в зимние закуты, метили старых и слабых, а из курятины готовили разные блюда.

На севере этот день назывался юровым - это был день рыбаков, которые отправ­лялись ловить красную рыбу. Название этого дня произошло от слова «юрово», то есть стадо тюленей.

Что можно делать 13 ноября:

Сегодня много улыбайтесь и делайте добрые дела.

В этот день принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы.

Знаменательные события в истории: 13 ноября 2019 года

Считают, что если съесть блюдо из курятины в этот день - будете счастливыми.

Чтобы защитить себя от злых глаз, надо положить в карман нитку зеленого цвета. Вечером перед сном надо ее сжечь.

Если у вас есть возможность долго поспать - обязательно сделайте это. Поверья говорят, что чем длиннее сон 13 ноября, тем дольше вы проживете.

Что нельзя делать 13 ноября:

Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.

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