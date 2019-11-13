Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября

Новости Украины:В Украине дожди в среду, 13 ноября, вероятны только на Закарпатье.

13 ноября в Украине погоду будет определять антициклон, поэтому в среду будет сухая погода. Температура воздуха 10-15°, в Крыму - до 20°.

"Без осадков, лишь на Закарпатье днем небольшой дождь. Утром на Левобережье страны туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура днем 10-15°, на крайнем юге и Закарпатье до 18°, на востоке страны и севере Левобережья днем 7-12°", - говорится в сообщении от Укргидрометцентра.

В Киеве и области также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура днем 12-14°, на Киевщине днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на среду, 13 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17, небольшой дождь

Львов – +14…+16, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +13…+15, переменная облачность, сухо

Тернополь – +12…+14, переменная облачность, сухо

Черновцы – +13…+15, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +12…+14, переменная облачность, сухо

Луцк – +13…+15, переменная облачность, сухо

Ровно – +13…+15, переменная облачность, сухо

Житомир – +12…+14, переменная облачность, сухо

Винница – +13…+15, переменная облачность, сухо

Одесса – +15…+17, переменная облачность, сухо

Николаев – +14…+16, переменная облачность, сухо

Херсон – +14…+16, переменная облачность, сухо

Симферополь – +16…+18, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +12…+14, переменная облачность, сухо

Черкассы – +12…+14, переменная облачность, сухо

Чернигов – +10…+12, переменная облачность, сухо

Сумы – +9…+11, переменная облачность, сухо

Полтава – +10…+12, переменная облачность, сухо

Днепр – +12…+14, переменная облачность, сухо

Запорожье – +13…+15, переменная облачность, сухо

Донецк – +10…+12, переменная облачность, сухо

Луганск – +9…+11, переменная облачность, сухо

Харьков – +9…+11, переменная облачность, сухо

Киев – +12…+14, переменная облачность, сухо

Согласно прогнозу на 14-15 ноября, в Украине осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и Прикарпатье 14 ноября местами небольшой дождь.

Прогноз погоды на четверг, 14 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17, небольшой дождь

Львов – +14…+16, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +14…+16, переменная облачность, сухо

Тернополь – +12…+14, переменная облачность, сухо

Черновцы – +12…+14, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

Луцк – +12…+14, небольшой дождь

Ровно – +10…+12, переменная облачность, сухо

Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

Винница – +12…+14, переменная облачность, сухо

Одесса – +14…+16, переменная облачность, сухо

Николаев – +13…+15, переменная облачность, сухо

Херсон – +12…+14, переменная облачность, сухо

Симферополь – +14…+16, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо

Чернигов – +8…+10, переменная облачность, сухо

Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо

Полтава – +10…+12, переменная облачность, сухо

Днепр – +10…+12, переменная облачность, сухо

Запорожье – +11…+13, переменная облачность, сухо

Донецк – +9…+11, переменная облачность, сухо

Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо

Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо

Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, 14 ноября в Украине, 15 ноября на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях и на юге страны ночью 4-9°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях до 3° мороза, днем 8-13° тепла.

До конца недели больших осадков в Украине не ожидается, сообщила синоптик Наталья Диденко.