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В четверг ООН рассмотрит "крымскую" резолюцию о защите прав человека

В четверг ООН рассмотрит "крымскую" резолюцию о защите прав человека
10:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:По словам представителя Украины в ООН, проект резолюции разработала делегация Украины, около 40 стран стали его соавторами.

В четверг, 14 ноября, Третий комитет Генассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции о защите прав человека во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Украинский дипломат отметил, что проект основывается на трех "крымских" резолюциях, принятых в 2016-2018 годах. "Хочу напомнить, что начиная с 2016 года, Украина вносит на рассмотрение сначала Третьего комитета, а впоследствии и Генеральной Ассамблеи проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", имеющий целью защиту прав человека в условиях российской оккупации. Мы анализируем процессы, происходящие в Крыму, и добавили в этом году в текст ряд новых элементов", - отметил Николенко.

Милитаризация Крыма и нарушения прав человека: в ООН рассматривают две резолюции

"Как видим, ситуация на полуострове ухудшается. Незаконные аресты, необоснованные обвинения и сфабрикованные дела против активистов и защитников прав человека приобретают все более широкий размах. Более того, Москва начала внедрять политику изменения демографической ситуации на оккупированной украинской территории, что является грубым нарушением международного права. Очевидно, что ООН должна решительно отреагировать на эти и другие противоправные действия Российской Федерации", - добавил дипломат.

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Все по теме:

Крым, ООН, Резолюция, Права человека, Комитет ООН, Оккупированный полуостров, Крымская резолюция.
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