Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическим документам

Новости Украины:Генштаб предоставил ГБР доступ к стратегическим документам.

Представители Генштаба ВСУ, имеющие доступ к Стратегическому плану применения ВСУ, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам ГБР во исполнение решения Печерского суда.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сообщаем, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обработал постановление Печерского районного суда г. Киев о предоставлении доступа к Стратегическому плану применения ВС Украины. Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в рамках полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства относительно ее сохранения перед государством", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 11 ноября, Печерский районный суд постановил предоставить допуск следователям ГБР к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины.