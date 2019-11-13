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Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическим документам

Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическим документам
12:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Генштаб предоставил ГБР доступ к стратегическим документам.

Представители Генштаба ВСУ, имеющие доступ к Стратегическому плану применения ВСУ, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам ГБР во исполнение решения Печерского суда.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Сообщаем, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обработал постановление Печерского районного суда г. Киев о предоставлении доступа к Стратегическому плану применения ВС Украины. Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в рамках полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства относительно ее сохранения перед государством", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 11 ноября, Печерский районный суд постановил предоставить допуск следователям ГБР к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины.

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Минобороны, ВСУ, ГБР, Генштаб ВСУ.
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