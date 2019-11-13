Лутковская: Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ

Новости Украины:Валерия Лутковская считает, что отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ.

Заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции в среду было отменено из-за отказа от участия в ней участников, сообщает представительница Украины в подгруппе, экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

"К сожалению, вчера (во вторник – прим.ред.) не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников. Сегодня должна была проводиться видеоконференция… Более того, сегодня я получила письмо от нашего модератора (координатора ОБСЕ в подгруппе Тони Фриша –прим. ред.), что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников", - написала Лутковская на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она рассказала, что на прошлом заседании участники гуманитарной подгруппы договорились о признании содержания людей и начале обмена удерживаемыми лицами. "Договоренность была под гарантии нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша… Нам никого не подтвердили в ответ", - написала представительница Украины в подгруппе, добавив, что расценивает это как "очередное подтверждение, что игра нечестная".

Вместе с тем, Лутовская заявила, что продолжит настаивать на встрече гуманитарной подгруппы в любом формате и продолжит настаивать на признании содержания людей под стражей и на их освобождении.

"Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ", - подытожила представительница Украины в подгруппе.