Врачи "запретили" Ефремову поездки, суд будет проходить в видео режиме

Новости Украины:22 июня суд изменил меру пресечения Александру Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Судебное заседание по делу бывшего главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации, перенесли и в дальнейшем будут проводить в режиме видеосвязи.

Об этом шла речь сегодня на судебном заседании в Старобельском районном суде Луганской области.

"На электронный адрес суда 12 ноября 2019 года от Ефремова Александра Сергеевича поступило заявление об отложении рассмотрения дела, поскольку вместе со своими защитниками он участвует в ранее назначенном судебном заседании в Печерском районном суде Киева", - отметил в начале заседания судья.

Кроме того, в заявлении говорилось о том, что медики рекомендовали Ефремову воздерживаться от длительных поездок, психической и физической нагрузки до полного медобследования, а на 15 ноября ему назначено "медицинское событие". Учитывая это, а также необходимость стационарного лечения, обвиняемый попросил продолжить рассмотрение его дела в режиме видеоконференции в одном из судов Киева.

Ходатайства поступили также от двух адвокатов Ефремова. В этих документах указано, что 22 июля Киевский апелляционный суд изменил Ефремову меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением средства личного контроля. 18 сентября Старобельским районным судом мера пресечения изменена на личное обязательство с возложением обязанности, в том числе, не отлучаться из Киева, кроме как для участия в суде, без разрешения суда. Поскольку Ефремов с 9 сентября проходит обследование и стационарное лечение в Киеве, адвокаты присоединились к просьбе предоставить ему возможность участвовать в судебных заседаниях дистанционно.

"Коллегия, посовещавшись на месте, принимает решение: сегодня - отложить рассмотрение дела. 15 ноября в 10 часов провести судебное заседание в режиме видеосвязи", - заявил судья.

Когда и в каком из судов Киева будет проходить трансляция будет определено позже.

30 июля 2016 года экс-председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того, Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также в незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу. До июля 2019 года он находился сначала в киевском, а затем в старобельском следственном изоляторе.