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ВАКС не рассмотрит дело Ефремова

ВАКС не рассмотрит дело Ефремова
14:25 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Твитер

Новости Украины:ВАКС не начал рассмотрение дела "диктаторских законов", из-за того что оно может не входить в его компетенцию.

Высший антикоррупционный суд не начал рассмотрение дела о так называемых "диктаторских законах 16 января" из-за того, что она может не относиться к его компетенции.

Источник: комментарий судьи-спикера Екатерины Сикоры

"Судебная коллегия ВАС... решила обратиться к решению этого вопроса (подсудности – ред) в Апелляционную палату".

"В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Во вторник, 24 сентября, Антикоррупционный суд проводил подготовительное заседание по делу.

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Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова вместе с бывшими нардепами Сергеем Гордиенко ("Коммунистическая партия") и Александром Стояном ("Партия регионов") обвиняют в злоупотреблении властью и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Судья-спикер объяснила, что решение суда связано с изменениями в законодательстве, которые недавно приняла Верховная Рада.

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Эти изменения разграничивают подсудность коррупционных дел и определяют, что преступлений, расследование которых уже завершено, к компетенции нового Высшего антикоррупционного суда относятся только те, которыми занималось НАБУ и САП.

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Верховная Рада, Суд, Александр Ефремов, SAP, НАБУ, Антикоррупционный суд, ВАКС, Екатерина Сикора, Алесандр Стоян.
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