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Таможеннику грозит 6 лет тюрьмы за злоупотребление служебным положением

Таможеннику грозит 6 лет тюрьмы за злоупотребление служебным положением
18:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Таможенника подозревают в умышленном проведении ненадлежащей проверки транспортного средства.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением государственному инспектору отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС, из-за неправомерных действий которого государству нанесен ущерб более чем на 2,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что государственный инспектор, злоупотребляя служебным положением, умышленно не провел надлежащую проверку транспортного средства, в котором через государственную границу Украины перевозили незадекларированный груз. Действуя с целью получения неправомерной выгоды в пользу третьих лиц, он не начислил перевозчику таможенные платежи за ввоз товара.

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Таким образом было незаконно ввезено почти 4 тонны товаров народного потребления китайского производства общей стоимостью 8,6 млн грн.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области. Досудебное расследование начато по материалам отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Львовской таможни.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды, использование должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжелые последствия).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Таможня, ГБР.
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