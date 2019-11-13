В суд направлено обвинение в отношении начальника Полтавской таможни

Новости Украины:Чиновника подозревают в получении взятки в размере 4 тысяч долларов.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника Полтавской таможни Государственной фискальной службы, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в сумме 4 тысячи долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве.

Как сообщается, следователями установлено, что за деньги чиновник проконсультировал предпринимателей о том, как определить более выгодную для них ставку пошлины для начисления платежей при таможенном оформлении товаров.

Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение).

В случае доказательства вины, таможеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла Военная прокуратура Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.