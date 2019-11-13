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В комитете Рады высказались за украинскую версию Netflix и Dicovery

В комитете Рады высказались за украинскую версию Netflix и Dicovery
22:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В Раде хотят, чтобы Netflix и Dicovery переходили на украинский.

Комитет ВР вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает законодательно определить требования относительно доли национального продукта и введения украинского языка в эфире таких телеканалов и каталогов программ зарубежных стран, как Netflix и Dicovery.

Об этом проинформировал председатель комитета Александр Ткаченко во время презентации концепции "Закона о медиа", который разрабатывается членами комитета.

"Кроме регистрации, очевидно, должен возникнуть вопрос о доле национального продукта на цифровых платформах. Потому что в Европейском Союзе такая регуляция уже существует - и тот же Netflix должен выпускать не менее 30% продукции, которая произведена в ЕС. Тот же вопрос возникает и относительно языка. Наша страна пока не такой выгодный рынок, чтобы эти провайдеры вводили украинский язык, но мы этого хотим... Бесспорно, это дополнительные расходы для них, но украинцы имеют право смотреть их продукт на украинском языке", - отметил Ткаченко.

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Как сообщалось ранее, в октябре во время форума National Media Talk заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил о том, что Верховная Рада может в декабре принять в первом чтении законопроект о медиа-сервисах, который, в частности, должен юридически определить, относятся ли интернет-порталы к средствам массовой информации.

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Верховная Рада, Александр Ткаченко, Netflix, Dicovery.
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