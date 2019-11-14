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Зеленский поблагодарил нардепов за принятие законопроекта о рынке земли

Зеленский поблагодарил нардепов за принятие законопроекта о рынке земли
04:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Владимира Зеленского, «каждый украинец станет собственником своей земли».

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народным депутатам за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.

Соответствующее видеообращение главы государства опубликовано в Telegram Зе! Команды.

«Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа [...] Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство», — сказал он.

По словам Зеленского, «каждый украинец станет собственником своей земли».

«Я думаю, это обязательно будет написано в учебниках истории, в которой каждый из вас сегодня стал автором. Спасибо», — сказал он.

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Напомним: 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. «За» проголосовало 240 нардепов, из них 227 — из фракции Слуги народа, еще 13 — внефракционные. Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.

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Законопроект, Нардеп, Владимир Зеленский, Принятие законопроекта о рынке земли.
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