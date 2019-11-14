Зеленский поблагодарил нардепов за принятие законопроекта о рынке земли

Новости Украины:По словам Владимира Зеленского, «каждый украинец станет собственником своей земли».

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народным депутатам за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.

Соответствующее видеообращение главы государства опубликовано в Telegram Зе! Команды.

«Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа [...] Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство», — сказал он.

По словам Зеленского, «каждый украинец станет собственником своей земли».

«Я думаю, это обязательно будет написано в учебниках истории, в которой каждый из вас сегодня стал автором. Спасибо», — сказал он.

Напомним: 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. «За» проголосовало 240 нардепов, из них 227 — из фракции Слуги народа, еще 13 — внефракционные. Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.